Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 5

La luz protagoniza la obra de la pintora Gabriela Aguirre, herramienta que le permite expresar sus sentimientos y preocupaciones.

El trabajo más reciente de la artista se exhibe en la muestra La luz del silencio, que se inauguró este jueves en la galería Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

La pintura es un medio muy minucioso que requiere detalle y concentración. Cuando se está concentrado en el trabajo aparece ese silencio en la mente que borra el ruido de las preocupaciones; ahí empieza a fluir un cuadro. El silencio da luz y propicia la contemplación.

Su obra pictórica resguarda saberes técnicos del arte y en ella se cruzan preocupaciones puntuales sobre la vida y la naturaleza.

Sobre el manejo especial de la luz en sus obras compartió: “Cuando empecé a pintar hace 35 años era figurativa, tenía mucha imagen y colores muy vivos, las imágenes contaban historias, pero luego no me gustó, porque la gente se enfocaba sólo en eso sin ver la pintura. No veía ni la factura, ni la composición o si el cuadro tenía otro significado que no fuera la historia; entonces, quité la imagen de tajo, los colores vivos, y me enfoque en la factura, a pintar cuadros monocromáticos, y poco a poco introduje el color y la luz. Me di cuenta de que la luz era una forma de expresar emociones.

Es muy importante que un cuadro provoque alguna emoción, que nos invite a la contemplación, a la reflexión o al silencio interior.

Algunas obras de Aguirre remiten a escenas de la naturaleza por el uso constante del horizonte y el manejo de la iluminación. Explicó que en su infancia empezó a observar la naturaleza porque en su casa había un árbol de aguacate y le gustaba ver la luz a través de las hojas.

Aguirre es autodidacta; ha tratado de absorber lo que ve en sus visitas a museos y galerías, donde ha apreciado las obras de grandes maestros del pasado, así como de obras de pintores contemporáneos.

La pintura es mi principal actividad. Es íntima, introspectiva, que reclama una atención minuciosa, vigilar cada detalle y corregir hasta lograr lo que se desea. Es una actividad que me permite estar en silencio, algo muy importante para mí.

En la inauguración, la rectora de la UCSJ, Carmen Beatriz López-Portillo, expresó que la obra de la Aguirre está llena de horizontes y de esta posibilidad que se da desde el silencio; el silencio es lo que sostiene a las palabras y a la música. La oscuridad, al igual que el silencio, hace posible que la luz aparezca .

La muestra está integrada por 24 óleos, algunos con técnicas mixtas, nueve grabados intervenidos, cuadros de 2012 y una acuarela dedicada a los árboles, que data de 1978.

En la primera sala se presenta obra de los tres o cuatro años pasados, y hay una pieza de 2023. En la segunda se muestran ocho óleos con técnica mixta en los que se aprecian variaciones de luz; la última sala está dedicada a los árboles.

La obra de Aguirre podrá visitarse hasta el 11 de marzo de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14 horas, en la galería Celda Contemporáneo de la UCSJ (Izazaga 92, Centro Histórico, Ciudad de México).