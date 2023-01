Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la agrupación Artículo 19 y a organizaciones de derechos humanos, de ser organismos cúpula, que ya tienen como forma de vida, modus operandi, recibir dinero del extranjero y, por lo general, son muy conservadores . Cuestionó su ausencia cuando el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna operaba en México, y ahora se le acusa de estar ligado a organizaciones criminales.

¿Dónde estaban las comisiones de derechos humanos? ¿Qué hacían? Nada, eran tapaderas, pero todos estaban bien maiceados, buenos sueldos y con el membrete o la simulación de defender los derechos humanos , señaló durante su conferencia en la que, dijo que en materia de atención a víctimas no hay techo presupuestal para apoyarlas y garantizar la justicia.

Escuchó a Jorge Sánchez, hijo del periodista Mario Sánchez asesinado en Veracruz, solicitar que recibiera a todos los familiares de reporteros que han sido asesinados: Sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá de El Chapo, pero es necesario que conozca nuestro sentir .

López Obrador reviró la referencia: “Les va a atender la secretaria [de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez]. Es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones, no somos farsantes y actuamos con honestidad y con humanismo.

“Y cuando tú hablas de la mamá del Chapo, pues esos son los argumentos, te lo digo con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me bajé a saludarla. Ya con ese hecho tratan de igualarme, ¿no? Atiendo a los familiares de víctimas; todo el tiempo los estoy escuchando; es que ando abajo siempre, a ras de tierra, recogiendo los sentimientos de la gente […] también no me presto a la manipulación.”