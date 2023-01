A pregunta expresa dijeron que no asistirán a la segunda marcha a favor del INE, promovida por la oposición y grupos afines. No damos pretextos , acotó el consejero presidente, quien más adelante reiteró los riesgos de la reforma frente a la sucesión presidencial, en 2024.

Flanqueado por consejeros electorales, rechazó la declaración que horas antes hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que es el INE el que pone en riesgo las elecciones de 2024 y no el plan B.

Murayama explicó una reciente declaración que hizo al periódico El País, según la cual la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana :

¿Cuándo México empezó a ser democrático? Cuando construimos, desde sus primeras piedras, el sistema electoral que hoy tenemos, ese que hoy se quiere destruir. No hemos sido una nación democrática desde su origen, porque la democracia es una construcción frágil. Desde los derechos, desde las minorías, incluso, es que hay que cuidarla .

El consejero Uuc-kib Espadas consideró que adolecen de seriedad los dichos de López Obrador de que la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que no alcanzó la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, buscaba dar a los ciudadanos la posibilidad de elegir a los consejeros, porque actualmente esos cargos se negocian entre partidos.

El funcionario electoral mostró preocupación por los efectos del plan B, que fue un paquete legislativo alterno a la reforma constitucional.

Explicó que si bien no cree que el INE vaya a morir , como no pudieron apoderarse de su cabeza, la opción fue mutilar el cuerpo . Expresó que nos han mutilado, pero no estamos muertos .

Contó que él y tres consejeros más fueron electos a propuesta de Morena, partido que –aseguró– le pidió comprometerse a no participar en ningún tipo de contubernio para afectar al partido guinda.