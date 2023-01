Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 3

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este mes las primeras dos controversias constitucionales por la reciente reforma electoral o plan B, con las que impugnará las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Públicas ya vigentes.

Apenas entren en vigor las cuatro normas restantes de ese paquete legislativo, el Instituto interpondrá los recursos correspondientes.

Esas cuatro leyes, modificadas en diciembre del año pasado dentro del plan B, son la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Medios de Impugnación y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo pronto, el INE ya interpuso controversia constitucional por el recorte presupuestal de 4 mil 500 millones de pesos para 2023.

Fecha límite: 2 de junio

En conferencia de prensa, siete de los 11 consejeros del INE explicaron ayer que para que las elecciones de 2024 se realicen con base en el plan B, las modificaciones deben estar confirmadas a más tardar el 2 de junio, ya con la eventual ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo contrario los comicios se harán con las normas actuales.

Vamos con todo... No habrá una sola decisión inconstitucional que no se contravenga... No nos vamos a doblar , declaró el consejero presidente Lorenzo Córdova.