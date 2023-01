Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que desconfía de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque vienen del antiguo régimen, y serán quienes decidan el destino de la reforma electoral, cuando resuelvan las impugnaciones que anunció el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la conferencia matutina, el mandatario defendió su propuesta conocida como plan B, que describió como una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo a los consejeros electorales

Frente a las advertencias del Consejo General del INE de que la reforma provocaría conflictos poselectorales, el Presidente reviró: “Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir: ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir: ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos”.

Por ello, apuntó que están inflando un supuesto problema y que el Poder Judicial resuelva .

Poco contacto con la SCJN

–¿Les tiene confianza a los ministros? –se le preguntó.

–No, no. Quizás a algunos, uno, dos, tres... la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo. Lo que predomina, lo que impera, es que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia.

Reiteró que se requiere limpiar de corrupción a la Judicatura y declaró que si la presidenta de la SCJN, Norma Piña, busca reactivar el sistema nacional anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto .