El fotógrafo no logró que posara Georg Gänswein, pese a su atractivo físico. El motivo: era el secretario personal de Benedicto XVI. El hoy arzobispo tiene 66 años y se ocupaba de acompañar al pontífice en las audiencias y recibir a los jefes de Estado y de gobierno que llegan al Vaticano, cargo que conservó después de la renuncia del papa en 2013, para actuar como nexo de unión entre Francisco y su predecesor.

Ahora, el ex secretario es noticia gracias a su libro autobiográfico Nada más que la verdad: Mi vida junto a Benedicto XVI. Se trata de una serie de reflexiones sobre los desacuerdos que tuvo el emérito con las medidas tomadas por el actual pontífice. También señala que se sintió humillado cuando Francisco decidió retirarlo de su cargo en el Vaticano. Para Benedicto XVI fue una muestra de que el Papa no se fía de mí y quiere que usted me haga de guardián .

Con su libro Gänswein se convirtió en vocero de los grupos conservadores que defienden los principios que distinguieron el quehacer del papa Ratzinger. Éste nunca ocultó su malestar por las reformas puestas en marcha por Francisco, como limitar las misas en latín que él había rehabilitado en 2007. Además es una manera de desmentir las flagrantes calumnias y las oscuras maniobras que, aseguran los panegiristas del ex secretario, intentaron ensombrecer el magisterio y el desempeño del emérito.

También, es una forma de sumarle virtudes que no tuvo. Tantas que merece la santidad. El silencio del Vaticano sobre el contenido del libro es sepulcral.