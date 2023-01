C

omienzo la exposición sobre los 8 impulsos-valores (IV) de Michael Maccoby (MM), (hoy sólo tuve espacio para los primeros 3). Entre paréntesis, después del IV presento la lista de términos que MM asocia con él. Este texto se titula: Los 8 IV en el lugar de trabajo . En contra de su tono a veces universalista, MM describe cómo manejan estos IV los diferentes tipos de caracteres sociales que ha definido. En el cuadro presento un resumen de los 5 cinco caracteres sociales que, además del nombre usado en la tipología de Why Work? 1988, incluye (entre paréntesis) los nombres que MM usó en The Gamesman, 1976. En negritas marco el valor dominante:

El experto quiere proveer excelencia técnica y conocimiento profesional. Su valor más alto es dominio y logro. Buscan autonomía. El experto típico es cirujano, auditor, controlador aéreo. El solidario quiere ayudar a la gente respondiendo a sus necesidades. Valúa las relaciones por encima de todo y busca hacer del trabajo una familia. El solidario prototípico es profesor(a) y enfermero(a). Para el defensor, el valor más importante en el trabajo es vigilar y proteger. Están preocupados sobre todo con valores de sobrevivencia y de defensa de la dignidad humana. El innovador busca crear e implementar estrategias competitivas. Valúan el juego en sí mismo y la gloria de ganar. Son muy emprendedores. Para el autodesarrollador, la nueva generación según MM y el tipo de carácter más adecuado para el nuevo mundo corporativo, lo que hay que hacer es facilitar la solución de problemas con los clientes. Ven el trabajo como oportunidad de aprender, crecer y obtener un sentido de habilidad (competencia) e independencia. Valoran un lugar de trabajo donde la autoridad pertenezca al que está en la mejor posición de saber. Ahora analizo cada uno de los primeros 3 IV enumerados por MM:

1. Sobrevivencia (sostén, nutrición, ambiente habitable, sueño suficiente, alivio del estrés, elusión del peligro, autodefensa y defensa del grupo). Aunque en una sociedad rica se vuelve una preocupación menos dominante, las posibilidades de despidos y desempleo alertan este IV. “Como los otros siete IV, la sobrevivencia puede dominar la personalidad. Cuando esto ocurre, una persona queda orientada para siempre a la defensa. El defensor es el carácter obsesionado con la sobrevivencia, que ve el mundo como amenaza y organiza otros IV –sociabilidad, dominio, significado– a su alrededor. Cada carácter tiene su propio estilo de mantener un sentido de seguridad: el solidario confía en grupos tipo familia, donde la gente se mantiene unida; el autodesarrollador, está menos preocupado sobre la seguridad y más en mantener y desarrollar sus habilidades vendibles en el mercado. A lo que tiene miedo es a ser perdedor en el juego carrerista.2. Sociabilidad. (Unión, cuidado, protección, reconocimiento, comunicación, comunidad). Nótese la exclusión comprensible de amor, dado que MM se centra en el trabajo. Relacionarse con otras personas es esencial para la cordura. Desde la infancia todos buscamos ser comprendidos y estar conectados con otras personas. Los impulsos por cuidado, protección y reconocimiento entran en conflicto con los impulsos por autonomía, dominio, juego, dignidad. La resolución de este conflicto depende no sólo del carácter individual, sino también de si la cultura apoya el individualismo. En nuestra cultura, desde temprana edad, reaccionamos al cuidado excesivo como limitante. Queremos ser libres, pero no solitarios, así que buscamos compañeros de juego, de trabajo, la camaradería de equipo. Al ser más individuados, para evitar el aislamiento buscamos a otros que compartan nuestros valores y propósitos. Dice que un estudio que preguntó a los entrevistados si escogerían trabajar en casa o en la oficina/fábrica, encontró que sólo 7 por ciento preferiría trabajar en casa, mostrando la importancia de la socialidad del trabajo para la mayoría. Los expertos y los solidarios viven la organización como una familia protectora, y tienen poderosos sentimientos de transferencia hacia el líder, visto como un padre, temido y querido, al que buscan complacer. Los autodesarrolladores buscan mucho menos un mentor. 3. Placer. (comodidades, evitar el dolor, satisfacción sexual, comida y bebida sabrosas, estimulación, novedad, diversión, belleza). Dice MM que hay tres tipos de placer: apetito (como sabor dulce y excitación sexual); reducción de tensión, como en el orgasmo, y placer de actividad como en el ejercicio armonioso de mente y cuerpo. El placer y el dolor son la primera manera de aprender del bebé e influyen para siempre en todos los IV. El placer es desarrollado estéticamente como buen gusto, amor por la belleza, y un sentido de armonía. Es desarrollado éticamente como placer de respetar las reglas. Es desarrollado creativamente como placer de aprender, innovar, diseñar, construir, hacer alguna artesanía, y ayudar a otros seres a crecer. Sin embargo, el impulso por el placer es fácilmente transformado en adicciones que socavan los valores productivos. Al eliminarse las restricciones a los placeres públicos y privados, se fertiliza la economía de una sociedad permitiendo que un número infinito de satisfactores (a los que llama necesidades) florezcan, pero también se aumentan las probabilidades de adicción al placer. Al liberarse el impulso por el placer, las personas quieren y esperan que el trabajo sea divertido. Donde el trabajo es más divertido y juguetón las personas invierten más de ellos en el trabajo. Maccoby muestra aquí cómo cae a veces en un lenguaje alienado. Como alumno de Fromm, podría mantener su actitud crítica y usar un lenguaje donde las personas no sean vistas como capital. Es muy positivo que MM haya separado el placer como un IV. La ubicación del sexo como parte de las necesidades fisiológicas en muchos autores (o su eliminación en Doyal y Gough), me parece adecuada para otras especies, pero no para los seres humanos. Al poner aquí también la comida y bebida sabrosas, MM divide en dos la alimentación; una parte en el IV de sobrevivencia y otra en placer. Aquí incluye también el placer derivado de la belleza. Asociar belleza a placer es un acierto, porque la belleza proporciona uno de los grandes placeres vitales. También asocia el placer con la creatividad. Placer está conectado con otro IV que MM mantiene separado: el de juego.