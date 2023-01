L

a noche del pasado 15 de diciembre el periodista Ciro Gómez Leyva tuiteó: A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme . Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió a las autoridades de la Ciudad de México en avanzar en las investigaciones y no descartó que el atentado busque generar desestabilización política. En el sondeo de esta semana preguntamos a nuestros lectores cuál creen que haya sido el móvil del atentado al periodista. Los resultados aparecen en las gráficas.

Metodología

En el sondeo semanal votaron mil 789 personas. Participaron en Twitter 890; en El Foro México, 435, y en Facebook, 464. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta , de las plataformas Twitter y Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan su opinión.

Twitter

Los conservadores están atacando por todas partes: saboteando el Metro, noticias falsas en periódicos y en redes, ataque a Ciro, el rector de la UNAM. El objetivo es desestabilizar al país para ganar las próximas elecciones de presidente. No lo han logrado, todo se les ha caído, están desesperados, ya no saben qué hacer, creo que el atentado a este periodista aplaudido de los ex presidentes tiene ese objetivo.

Raúl Camposeco / CDMX

Falta la (opción) que es obvia: un ataque por ser periodista.

@Clau3187 / CDMX