García Luna es acusado por haber tenido acuerdos con el narcotráfico y recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Veremos a más de 70 testigos hacer sus declaraciones y estaremos atentos a uno de los juicios que se podría convertir en el más importante del siglo, no sólo por los altos funcionarios y ex funcionarios, militares, potentados y narcotraficantes que son señalados, sino también, por el poder de medios de información como Internet que permitirá difundir diario su avance.

n los tiempos de crisis inédita por los que pasa el mundo, en México nos hallamos en pleno curso de una transformación integral. En ese contexto, para el gremio de los economistas, la reivindicación, rescate, fortalecimiento y desarrollo de la teoría y la práctica de la economía pública es de particular importancia para cumplir con nuestros deberes profesionales en servicio a la nación. De ahí que saludemos la entrega de la presea anual Lázaro Cárdenas a los egresados más distinguidos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en particular al ingeniero Heberto Barrios Castillo, quien por décadas ha destacado en la constante defensa de Pemex, entidad baluarte de la economía pública mexicana y de la soberanía energética nacional.

El ex presidente Calderón dijo que él no sabía nada y que está sorprendido; sin embargo, hay un punto importante qué analizar en esa declaración, y es que si el ex mandatario sabía, sería algo terrible, y terminaría como cómplice; pero también sería algo terrible si lo ignoraba, pues quedaría como incompetente por no conocer lo que hacía uno de los principales integrantes de su gabinete; sus comentarios podrían ser verídicos o quizá sólo una elección del mal menor.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Otro gallo nos cantara

Si guerra que INE declara

por defender beneficios

fuera por limpios comicios,

otro gallo nos cantara.

Benjamín Cortés V.

Exigen cese de la represión en Perú

Como universitarios mexicanos, nos indigna profundamente la violencia de las fuerzas de seguridad peruanas ejercida en la Universidad Nacional de San Marcos y en otras partes de Perú, particularmente en el sur y contra poblaciones indígenas que actúan en defensa de sus territorios y culturas. Nos evoca algunos de los más brutales episodios de violencia estatal de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, cuando regímenes autoritarios o francamente dictatoriales acallaron voces críticas que buscaban un mundo más justo en nuestra América Latina. El gobierno presidido por Dina Boluarte, emanado de un golpe de Estado, revestido de un barniz legalista, como se ha ido haciendo costumbre en nuestros países, al intentar sofocar las protestas populares en contra de la derechización del Perú ha cometido crímenes que deben ser investigados y castigados por el bien de la comunidad continental.

Desde México extendemos un firme mensaje de solidaridad a la comunidad de la Universidad de San Marcos y al resto de las víctimas de la represión que hoy viven un capítulo más de una historia que creíamos finalizada en América Latina y hacemos un llamado a extender el apoyo internacional

Firman profesores e investigadores de 13 universidades y centros de estudio (versión ampliada, en https://www.facebook.com/CACEPS?mibextid=ZbWKwL)

Enrique Rajchenberg, María de la Luz Arriaga, Claudio García Ehrenfeld, Alejandro Álvarez, Ana Esther Ceceña, Magdalena Galindo, Nohemí Levi Orlik, Claudia Lucotti, Marcela Gómez Sollano, Carlos A. Rozo, Octavio Rosas Landa, Axel Didriksson, Mara Robles, Francisco López Bárcenas, Lucio Oliver, Antar Mijail Pérez, Luis Kato, Lucía Rivera y 235 firmas más