Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 18

Ante el silencio de las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos, es necesario insistir en demandar una salida democrática a la crisis política en Perú de manera bilateral, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descalificó el desempeño de estos organismos internacionales: no ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno. Esas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones .

Durante su conferencia diaria, abordó nuevamente la situación en la nación andina ante una pregunta sobre el agradecimiento que expresó desde donde se mantiene preso el ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

En este contexto, López Obrador elogió el posicionamiento del mandatario de Chile, Gabriel Boric durante su intervención en la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que condenó la represión registrada en Perú.

López Obrador destacó que en ese discurso, efectuado ante jefes de estado latinoamericanos en Buenos Aires, Argentina, donde se llevó a cabo el encuentro, Boric también pidió la liberación de Castillo, por lo que López Obrador solicitó que se difundiera en el Salón Tesorería un fragmento de esa participación, por su relevancia en la coyuntura.