Jim Cason y David Brooks

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 17

Washington y Nueva York. Un diverso grupo de 77 legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso denunció hoy al presidente Joe Biden por violar tanto la ley nacional como la internacional al ampliar la medida de su antecesor que anula efectivamente el derecho al asilo a refugiados que llegan a la frontera de Estados Unidos por México.

El derecho a solicitar asilo está garantizado en la ley nacional e internacional , escriben los senadores Bob Menéndez y Bernie Sanders, junto con sus colegas de la cámara baja Alexandria Ocasio Cortez y Jesus Chuy García, entre otros (http://bit.ly/3Jfj76B).

La misiva firmada por un amplio rango de legisladores demócratas, desde los que se definen como socialistas democráticos a otros muy conservadores, agrega que “hace cuatro décadas, el Senado de manera unánime ratificó las protecciones de la Convención sobre Refugiados de 1951… Las acciones de aplicación de medidas fronterizas anunciadas por este gobierno [de Biden] eluden esta ley, no sólo al ampliar el Título 42 [la medida aplicada por el gobierno de Donald Trump para poder expulsar de inmediato a solicitantes de asilo en la frontera] más allá de lo requerido por cualquier tribunal, sino por implementar más políticas para frenar y penalizar a personas que ejercen su derecho legal de buscar asilo en la frontera”.

Estos legisladores, del mismo partido que el mandatario, señalan que los planes de éste gobierno para requerir a los solicitantes de asilo primero pedirlo en México y otras naciones por donde transitan es un regreso a las políticas de la era de Trump, que en ese entonces fueron declaradas ilegales por tribunales federales de circuito, ya que los países por donde pasan estas personas no tienen condiciones seguras. “Como el gobierno bien sabe, las condiciones actuales en México –nación primaria de tránsito– no pueden asegurar la protección de familias buscando refugio en Estados Unidos”, escriben los legisladores, citando un informe (https://bit.ly/3j6nd6l) del año pasado, de Human Rights First, que describió más de 10 mil ataques violentos contra migrantes que habían sido expulsados de regreso a México o que les había sido impedido el tránsito en la frontera de Estados Unidos.