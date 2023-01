Este último ha generado críticas, sobre todo de personas procedentes de Veracruz que deben pasar por el estado en su trayecto hacia la capital del país o acuden con regularidad a Puebla por negocios, trabajo o para convivir con sus hijos inscritos en instituciones de educación superior.

Rafael Vela Martínez, académico del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales de la Universidad de Veracruz, declaró que esto es un bloqueo que enfrentan muchos veracruzanos para llegar a la Ciudad de México, ya que las principales autopistas y carreteras que conducen a ésta pasan por Puebla. Es como si el gobierno de Veracruz impusiera la obligatoriedad de un pase comercial para todos los poblanos que vienen a vender sus productos agropecuarios a los 212 municipios de la entidad . El investigador ha instado al mandatario morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a defender el derecho de sus gobernados al libre tránsito.

También hay preocupación en el sector turístico de Puebla. Maritza Flores, empresaria hotelera, manifestó: El pase turístico no ha sido bien explicado y se corre el riesgo de que afecte a restaurantes e inhiba la ocupación, sobre todo de personas que vienen de Veracruz, el sur y el sureste del país .

En respuesta, la SMADSOT, dependencia estatal a cargo del programa, aclaró que el instrumento está diseñado para no perjudicar a los turistas, pues brinda tiempo suficiente para el esparcimiento.

Puntualizó además que la sanción por no contar con el documento es sólo económica, pero no hay retención de vehículos y quienes residen en localidades que no pertenecen a la Came, pero deben transitar por Puebla frecuentemente, podrán verificar sus unidades en el estado.