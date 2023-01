Empleo informal

La ley outsourcing (prohibir la subcontratación) no ha tenido aún el efecto deseado, pues no está haciendo la diferencia y no ha detenido la destrucción de empleos estacionales en diciembre, alertó César Salazar, doctor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la conferencia virtual Perspectivas de crecimiento económico para 2023 en México, el especialista económico destacó que históricamente no se ha logrado la creación de un millón de empleos formales en el país, ya que de noviembre a noviembre se alcanza el millón de puestos laborales, llega diciembre y se pierden en promedio 300 mil plazas, lo que ha sido una constante desde 2015 hasta 2022.

Salazar afirmó que los niveles de empleo global ya se recuperaron y están en los niveles previos a la pandemia. El problema, afirmó César Salazar, es que seguimos generando mucho empleo informal.

En diciembre de 2022, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 31.8 millones de personas, 350 mil menos, y la tasa de informalidad laboral (TIL) fue de 54.9 por ciento de la población ocupada, 1.6 puntos porcentuales menos que en el último mes de 2021.

En la economía formal se encuentran 26.1 millones de personas, 1.4 millones de empleos más respecto a diciembre de 2021. Así, en el año se crearon 1.01 millones de empleos en el mercado laboral.