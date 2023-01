En tanto, tras emitirse la semana pasada el decreto que desaparece la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no había una institución como tal, todo era a partir de la presencia y el apoyo voluntario de intelectuales, historiadores, antropólogos, artistas , entre quienes se encontraba su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien era presidenta del Consejo Asesor Honorario.

¿No acaban de dar a conocer que ya había yo dejado sin trabajo a mi esposa porque había yo cancelado la Oficina de la Memoria Histórica? , reprochó el mandatario entre los distintos temas que abordó en la mañanera.

Sobre la decisión de desaparecer dicha área, agregó que “Beatriz desde el principio dijo que no iba ella a ser primera dama, ni a trabajar en el gobierno; me ayuda voluntariamente. Ella tiene su trabajo. A veces, que la voy a ver, me dice: ‘Estoy en mi trabajo’. Está en su computadora, en lo que trabaja, que es en la Universidad de Puebla, y atendiendo a sus alumnos porque dirige tesis. Entonces, es su trabajo”.

Por la tarde, en un mensaje en redes sociales, el titular del Ejecutivo federal dio a conocer que se reunió con los empresarios estadunidenses Sky Dayton y Steuart Walton, quienes realizan una serie documental sobre la preservación del ecosistema de las Islas Marías.