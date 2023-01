Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 23

Habitantes del campamento Atlampa, ubicado en la calle Naranjo, casi esquina con avenida Ricardo Flores Magón, señalaron que no permitirán ser reubicados, luego de que ayer por la mañana personal de la alcaldía Cuauhtémoc retiró láminas metálicas, tarimas, polines, tablas de madera, cartón, rines y llantas, entre otros objetos, así como 18 vehículos y cuatro motocicletas abandonados.

Dijeron que llevan viviendo en la calle Crisantemo alrededor de 30 años, donde se encuentra un antiguo derecho de vía.

Arturo Treviño se quejó de que el personal de la alcaldía derribó la vivienda improvisada en la que resguardaba diversos objetos, los cuales puede que para muchos sea basura, pero para mí es mi herramienta de trabajo .

Aunque la alcaldía informó que no se trató de un desalojo, sino de labores de limpieza como parte del operativo de recuperación de espacios públicos , una retroexcavadora destruyó la vivienda improvisada donde se encontraban los bienes de Arturo.