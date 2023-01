▲ En domicilios no sólo de la alcaldía de Cuauhtémoc, sino en distintos puntos de la Ciudad de México, ya se habían repartido los volantes de la campaña negra contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. En la imagen, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina se llevan en cajas la propaganda. Foto La Jornada

Durante la diligencia estuvo presente la alcaldesa, quien reconoció la existencia de los paquetes, al señalar que son flyers que se volantean todos los días, pero después matizó y acusó al contralor de haber llevado dicha papelería.

Esos volantes no existen, los traía el contralor, y ultimadamente, aunque existieran no estamos diciendo nada que no sea verdad , dijo la funcionaria, quien inmediatamente después comenzó a describir el contenido de los volantes sin tenerlos a la vista.

En el tumulto, ya fuera de control, Cuevas arengó a los trabajadores a partirle la madre a la jefa de Gobierno y después se dirigió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público por privación ilegal de la libertad en su agravio, así como de tres servidoras públicas de la Dirección de Desarrollo Social.

Lo anterior fue negado por el contralor, quien señaló que en ejercicio de sus funciones sólo le pidió al personal que no saliera de sus oficinas, pero que en ningún momento se les impidió retirarse.

Poco después de las 23:30 horas, los policías que resguardaban el edificio se retiraron, luego de que el personal de la fiscalía concluyó su diligencia de recabar elementos para iniciar un expediente y determinar si inicia una carpeta de investigación.