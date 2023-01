E

n el en el juicio más publicitado de la temporada, como lo es el de Genaro García Luna en las cortes de Estados Unidos de Norteamérica, hasta el momento sólo se cuenta con los dichos de supuestos testigos; no hace falta conocer el derecho norteamericano para saber que quien habla de hechos que no puede comprobar y, sobre todo, de aquellos que no presenció directamente, ni siquiera reúne la calidad de un testigo y, por ello, carece de toda fuerza probatoria lo que pudiera decir.