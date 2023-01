Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. 13

La política conocida como Doctrina Monroe, que se engloba en la frase América para los americanos , ya debe cambiar, subrayó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que expuso esta posición al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte hace dos semanas.

En su conferencia matutina, aclaró que no abordó con el estadunidense el tema del bloqueo económico que mantiene el país del norte contra Cuba, pero refrendó su crítica a esa medida.

López Obrador condenó la política estadunidense contra la isla como un hecho canallesco y una violación flagrante a los de-rechos humanos y luego cuestionó: ¿Cuál es el riesgo? ¿que va a invadir Cuba a Estados Unidos? ¿Va a invadir Venezuela a Estados Unidos? ¿El gobierno destituido del Perú era un peligro para Esta-dos Unidos? .

Consultado sobre el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al país caribeño desde hace 60 años, expuso que no le traté el tema (a Biden), pero él ya sabe cuál es mi postura. Yo creo que es un exceso, es un acto arbitrario, de prepotencia el bloquear a Cuba. Es una medida inhumana, medieval, porque no se afecta sólo al gobierno de Cuba. Imagínense, bloquear a un país para que el pueblo de ese país se le rebele a los gobernantes por ese bloqueo .