Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. 10

En la crisis de desaparición de personas que existe en el país, el principal actor que puede tomar las decisiones para influir en el curso de los acontecimientos es el Estado, con sus instituciones y sus autoridades, aseveró el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández Maldonado.

Resaltó que para hacer frente a este flagelo y atender las recomendaciones de los organismos internacionales, se requiere voluntad política, particularmente en un contexto en el que hay muchas autoridades que no sólo tienen desconocimiento sobre el tema, sino también distancia, al considerar que puede ser problemático.

Necesarias, mayor articulación y cooperación

En la presentación del libro Obligaciones de las autoridades de Jalisco ante la desaparición de personas, de Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector de la Universidad Iberoamericana, Fernández Maldonado señaló que otros retos en la puesta en marcha de las recomendaciones son la necesidad de mayor articulación y cooperación en los niveles de gobierno y en las distintas instituciones, así como que más víctimas y organizaciones acompañen estos procesos.

Las declaraciones del representante de la ONU en México se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del martes pasado, aseguró que este organismo multinacional no tiene mucha autoridad en el tema, ya que guardó silencio ante casos como el del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. A su vez, el mandatario se refería a declaraciones del Alto Comisionado de ONU-DH, Volker Türk, quien sostuvo que el Estado mexicano no ha actuado con firmeza para resolver las desapariciones.