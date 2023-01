Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. 9

Al formalizarse la presentación del informe diario sobre la evolución del juicio que se sigue en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que este ejercicio tiene el propósito de estigmatizar y rechazar las prácticas de corrupción. Se trata de que este proceso no pase de noche y la difusión de lo que ahí suceda sea aleccionadora para que no se repita.

El mandatario señaló que de la misma manera en que se litiga la devolución a México de los 700 millones de dólares de las cuentas del ex colaborador de Felipe Calderón, su gobierno pugnará por que en todos los juicios asociados a actos de corrupción cometidos en el país sea devuelto el dinero involucrado. Por eso esta denuncia de García Luna o empresas vinculadas a García Luna, que obtuvieron contratos, estamos hablando de 700 millones de dólares .

Inadmisible