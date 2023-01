l arranque del nuevo año presenta retos en el manejo del dinero para los consumidores. El Banco de México no ha dejado de subir su tasa de interés con el objetivo de contener la inflación. ¿Lo ha conseguido? La ha frenado, pero no detenido por completo. Los bancos comerciales, siguiendo la finalidad de congelar el consumo, han subido los intereses de las tarjetas de crédito. Los totaleros no tienen problema, los demás están viendo crecer su deuda. También hay ganadores. Los rendimientos de los Cetes alcanzaron un nuevo máximo desde 2001. Los Certificados de 91 y 182 días registraron rendimientos de 11.05 y 11.18 por ciento, respectivamente. Es atractivo y veremos un flujo de capitales de extranjeros invertir en esta opción. El dato de inflación de la primera quincena de enero fue de 7.94 por ciento, algo que de acuerdo con el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, da mucho de qué preocuparse. Son días complicados para las familias mexicanas, hacen su gasto con los dolaritos que envía su gente en Estados Unidos y los apoyos sociales.

El presente es con la finalidad de solicitar difusión sobre una denuncia penal presentada por varios ciudadanos ante la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, ya que fuimos defraudados por un grupo de personas que nos ofrecieron acciones para un club deportivo que supuestamente se abriría en esta ciudad en 2019. La empresa se llama Aztlán Capitales SA de CV, y su representante, Marcos Alcocer Salcido. En lo personal, he tomado la iniciativa de escribirle en nombre de las personas que fuimos engañadas, que según hemos recabado información, somos más de 300. La mayoría hemos estado presentando nuestra denuncia en la fiscalía. Sin embargo, no hemos recibido información sobre el seguimiento de la misma ni hemos podido tener contacto con el agente del Ministerio Público asignado al caso, por lo que sentimos que el tema no avanza y, al parecer, no han girado orden de localización o presentación a los presuntos defraudadores, según sabemos.

Efrain A. Heredia Meza/ciudad de Aguascalientes/via gmail.

El @INEGI_INFORMA es una institución que se ha construido con el esfuerzo diario de miles de héroes anónimos que contribuyen a generar información. Los anteriores y actuales colaboradores del instituto deben sentirse muy orgullosos de los logros de estos primeros 40 años.

