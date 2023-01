Carlos Noriega

Página/12

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. 27

Lima. La oposición de izquierda presentaría hoy una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral debido a la represión gubernamental. Hay más de 50 muertos durante las protestas que comenzaron en diciembre, 46 de ellos por disparos de las fuerzas de seguridad. Para ser aprobada la destitución se requieren dos tercios de los votos del Congreso unicamaral de 130 miembros. El apoyo de la derecha protege a Boluarte.

Las protestas exigiendo la renuncia de la presidenta llegaron a la embajada de Estados Unidos. Los manifestantes se concentraron frente a la sede diplomática, en un exclusivo barrio residencial, a protestar por el respaldo de ese país al gobierno. Se escuchó el fuera yanquis .

Por séptimo día consecutivo, ayer hubo movilizaciones por las calles del centro de Lima, que desde hace una semana se ha convertido en epicentro de las protestas que sacuden al país, iniciadas en el sur andino. El rol protagónico en la capital lo tienen los pobladores que han llegado desde el interior del país. Las manifestaciones de estos días en la capital terminaron en una dura represión con decenas de heridos.

En distintas regiones continúan las movilizaciones diarias y los bloqueos de vías. Hubo manifestantes y policías heridos en enfrentamientos en un piquete de bloqueo en la carretera Panamericana, 290 kilómetros al sur de Lima. La andina región de Puno en la frontera con Bolivia –centro de las mayores protestas y la represión con más de 20 muertos– fue militarizada. Cientos de soldados del ejército llegaron a esta región. El toque de queda en Puno, que empieza a las 20 horas (local), ha sido prorrogado.

En medio de los cuestionamientos a la brutal represión, el gobierno decidió premiar a los policías con un bono económico. No se anunció el monto. Lo informó el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, al salir de una reunión con el presidente del Congreso, José Williams, general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos. El encuentro fue en la sede del Legislativo.

La presentación conjunta de ambos ante la prensa fue una apología a la represión y no aceptaron preguntas. Con una nefasta cifra de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad, centenares de heridos, golpizas y detenciones arbitrarias, Otárola y Williams coincidieron en elogiar el comportamiento de la policía calificándolo de muy profesional y hasta heroico . Pediremos un crédito para otorgar un bono especial para la heroica policía , declaró Otárola, el rostro más visible del autoritarismo gubernamental. Se lo tienen bien ganado , señaló el ex militar acusado por la matanza de 69 campesinos que ahora ejerce como presidente del Congreso.

Otárola llegó sorpresivamente al Parlamento, acompañado de los ministros del Interior, Defensa y Justicia. En medio de las masivas protestas que no cesan exigiendo la salida de Boluarte y elecciones este año, se especuló que en la imprevista reunión el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley al Congreso con el fin de adelantar los comicios en este año y ya no para 2024, pero no fue así. El gobierno y la mayoría derechista del Congreso se pusieron de acuerdo para defender que las elecciones sean en abril de 2024, indiferentes a las demandas populares y a lo que aconsejan analistas de la crisis. Esto implica un cambio de gobierno recién en julio del próximo año, fechas rechazadas en las masivas movilizaciones por considerarlas muy lejanas.

La convocatoria a elecciones para 2024 todavía debe ser ratificada en segunda votación, luego de su aprobación en diciembre pasado. Se necesitan 87 de 130 votos. En la primera votación se obtuvieron 93. Hay congresistas de izquierda que en diciembre votaron a favor de elecciones para 2024 aun con cuestionamientos, porque la derecha que maneja el Congreso no dejó otra alternativa. Pero no aprobar elecciones adelantadas habría sido peor, según los diputados izquierdistas, quienes insisten en elecciones para este año; hoy presentarían esa propuesta en el Congreso.