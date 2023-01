▲ Siempre quise ser autora, pero me consideraba una persona sin talento; nunca me había tocado ser cantautora, afirma. Foto Pablo Ramos

En realidad, Navegar,“es la voluntad de ir hacia adelante, aunque no sepas a dónde; se tiene que cerrar la puerta y navegar; en una parte de la letra se dice: ‘vamos, vamos ya, tomaré tu mano, hay que llegar, yo estaré contigo, ya no estarás sola nunca más’”.

La intérprete, quien en junio próximo festejará 67 años, explicó: “Navegar es una canción que tiene que ver con nosotras; su música surgió de la nada, de una manera totalmente casual y a la hora de preparar la letra me di cuenta de que aparecían recuerdos de mi juventud; de la época cuando mis hermanas y yo nos salimos de casa. Fueron momentos difíciles para nosotras, como lo son para las mujeres que tienen que cerrar la puerta, mirar hacia adelante y no cejar en el intento”.

Acerca de cómo se sintió en su faceta de compositora, Eugenia León señaló: Siempre quise ser autora; sin embargo, me consideraba una persona sin talento para hacerlo; ser intérprete es una cosa, tiene su chiste, pero nunca me había tocado ser cantautora .

El disco Esperanza, que lanzará en mayo, consta de 11 de canciones, algunos temas inéditos de Frino, Rafael Mendoza, Marcial Alejandro, Guillermo Briseño; además de letras de Liliana Felipe y El David Aguilar .

Música latinoamericana

Sobre la música, que ha sido su compañera y cómplice , Eugenia León recordó que además de cantar a México, ha dedicado otros proyectos a la música brasileña y a los tangos. La música latinoamericana me acompañó en mis inicios; interpreté temas de Víctor Jara y de grandes autores sudamericanos, aunque los derroteros de uno cambian, mi compromiso musical con mi país es muy profundo, sin eso no sería nada .

En torno a la situación del país, la cantante expresó: A veces está complicada y preocupante, pero estoy del lado del optimismo y de la alegría de vivir en una nación que se está recuperando, poniendo de pie y de un pueblo que no se asombra de lo que somos capaces; además, si no hubiera politización, la oposición ya hubiera destrozado más de lo que lo ha hecho. Espero que se consolide la Cuarta Transformación .

En realidad, reflexionó, lo que no había habido entre nosotros era fe; hemos vivido más en la desconfianza, en el ya no se puede, ya somos así, estamos amolados, pero las cosas cambian y se han transformado, incluso hay gestos de la gente que me conmueven profundamente. La grandeza del pueblo de México me provoca emoción .

Las problemáticas existentes no son de ahora, sino de hace mucho tiempo; esperemos que se tranquilicen las cosas o quizá no, pero vamos a estar empoderados y seguros de que vamos por el camino correcto .