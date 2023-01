U

no de los mayores riesgos existenciales en relación con la actual crisis bélica ruso-ucrania, en el fondo es una confrontación “ proxy”, es decir, de la OTAN contra Rusia, Ucrania como instrumento para provocar la confrontación, siendo la provocación el equivalente a una declaración de guerra en el siglo XXI, que por la intensificación del conflicto ha pasado de ser una guerra híbrida a una guerra tradicional, pero con enormes implicaciones recientemente advertidas por el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Serguei Lavrov.

Hay un cambio de fondo sobre la naturaleza del armamento utilizado, con mayor capacidad destructiva como la que se pretende con el envío de los tanques alemanes y de Estados Unidos. Aún más, de nuevo se discute el asunto nuclear, dejando a un lado su impacto planetario, como si fuera parte de algo superficial, pero no lo es. El presidente de la Duma (cámara baja del parlamento ruso), Viacheslav Volodin, el pasado fin de semana habló tanto de guerra terrible, como de catástrofe global, poniendo de nuevo encima de la mesa el peligro de una escalada cada vez mayor si no se llega a concretar un acuerdo. (DW, 22/01/23)

Por su parte, el politólogo argentino Ezequiel Bistoletti en entrevista con Marta Esian (Rolling Stocks, 21/01/23) mantiene que las consecuencias de esta escalada resultarían en una conflagración nuclear en cuyo caso Europa aparecería como el primer objetivo. El Kremlin que ha sido tajante: el conflicto en Ucrania está en espiral creciente y si Occidente envía más armas, la escalada va a ser inminente. Florian Philippot, líder del partido francés Los Patriotas señaló que los países de la Unión Europea están entrando en un delirio total sobre la entrega de armas cada vez más pesadas a Zelensky , mientras Estados Unidos quiere una guerra mundial en Europa . (RT, 21/01/23)

Bistoletti expresó su desasosiego por “la liviandad con la cual muchos líderes europeos y occidentales presentan sus ideas y deliberan al respecto… entonces, ¿comenzamos una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos?, es una locura, eso podría desencadenar el fin de la humanidad”.