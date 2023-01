La semana pasada, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó el anteproyecto de decreto para prohibir que las aerolíneas de carga sigan trabajando en el AICM. Ello con el objetivo, aseguró, de liberar la congestión de la terminal. No obstante, destacan las cargueras, sus operaciones son sólo 3 por ciento de las que se realizan en el Benito Juárez y la mayoría nocturnas, por lo que no entran en los horarios de la declaratoria de saturación que tiene desde hace años el aeropuerto.

Sin disonancia, las empresas recalcaron que el plazo de 90 días para mudar sus operaciones de carga fuera del AICM no es posible. Primero, porque no existe capacidad de infraestructura en los aeropuertos más cercanos , y tampoco se cuenta con el flujo de dinero suficiente para atender los costos derivados de la cancelación anticipada de contratos y solventar los compromisos laborales. La SICT respondió con una propuesta que amplía el plazo 18 días.

Estafeta explicó que el AICM es un nodo logístico. En él cuenta con un área de intercambio y clasificación de envíos, la cual no es una bodega (almacén), sino una instalación con infraestructura y tecnología de punta . Aseguró que en los aeropuertos cercanos no hay instalaciones así, se deben construir, lo cual no se puede realizar en 90 días hábiles.

Agregó que a los costos que implica levantar un centro de ese tipo fuera del AICM y reorganizar la red de reparto con más flota vehicular, se suman gastos en seguridad privada, así como por cancelación anticipada de contratos con clientes y laborales.

Valencia y Sanchez Aviation Solution agregó que el gobierno federal debería considerar determinados subsidios que permitan que dicha migración resulte económicamente viable para los operadores aéreos exclusivos de carga , pues para 2023 los presupuestos de esas empresas ya fueron proyectados y aprobados, y no contemplan el impacto financiero de salir del AICM.

Por su parte, Avianca y Tampa Cargo, explicaron que el impacto de la medida es cercano a 16 por ciento de sus ingresos procedentes en carga. AeroUnion reportó que la medida no aporta mayores beneficios que costos , sin dejar de lado que el gobierno federal debe gastar en mejoras a la conectividad, los recintos fiscalizados, infraestructura aduanera y personal que se requiere.

Air France KLM Martinair Cargo destacó que el traslado a un nuevo aeropuerto pone en peligro nuestro modelo de negocio en México , dado que las operaciones de carga representan más de 50 por ciento de sus ingresos totales y operar en dos aeropuertos, uno para pasajeros y otro para carga, definitivamente ocasionaría confusión y costos adicionales en volumen tal que podrían comprometer la viabilidad de nuestras operaciones cargueras hacia el país.