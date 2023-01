De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. a10

Después del fiasco que resultó la selección mexicana en la Copa de Qatar 2022, el entrenador argentino Gerardo Martino habló sobre esta experiencia a una estación de radio en Paraguay.

Un fracaso, porque México venía de siete Mundiales clasificando a octavos y nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica , dijo en su primera declaración pública tras el torneo catarí.

Dos temas fueron significativos para el Tata durante su etapa al frente del Tricolor: el predominio del negocio por encima del futbol y el costoso mercado interno de jugadores que les impide salir a otras ligas en el mundo.

Se nota el negocio demasiado , señaló Martino y aclaró que no puede estar en contra de la comercialización de este deporte, pues todos dependen de esos ingresos. Pero enfatizó que hace falta un equilibrio entre el dinero y el desarrollo del futbol.

Entiendo que se necesita (el negocio) para que esto siga creciendo, pero no hay que dejar de lado lo futbolístico; que no sea sólo para lucrar, no hay que dejar morir el balompié, porque también muere el negocio , expuso Martino.

El futbol en México debe tener claro el rumbo –indicó el Tata–, trabajar más con los juveniles y generar condiciones para que los jugadores puedan ser transferidos a ligas de otros países y con posibilidades de participar en los torneos de élite.