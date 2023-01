Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. a10

En el futbol formativo muchos padres observan y se involucran en el desempeño de sus hijos, como si ellos fueran quienes dirigen. El gran problema, analiza el descubridor de talentos Ángel Coca González, es que cuando el proceso de un jugador joven se convierte en un botín millonario existe una influencia directa en su carrera profesional. El caso de Diego Lainez puede servir de ejemplo, afirma.

Como ellos no pudieron hacer lo que sus hijos, pretenden que éstos jueguen en los mejores equipos sin tener el nivel adecuado y los convierten en nómadas , sostiene en entrevista con La Jornada.

Lainez transitó en sus primeros partidos en la Liga Mx con su 1.67 metros de estatura, un físico en pleno desarrollo a sus 16 años y alejado del radar de cualquier club de Europa. Coca González intentó llevarlo al Pachuca cuando era más pequeño, en una olimpiada infantil en Tamaulipas, pero el papá no era de la idea de dejar salir a sus hijos siendo tan chicos , recuerda. Después de jugar con los Tuzos un Mundial en Corea, el tabasqueño prefirió construir su propio camino en el América, equipo más habituado a comprar que a formar talentos.

En ese momento Diego tenía el físico de un niño, no era adecuado para el balompié de Europa , señala. Lo mismo ocurre en el futbol base: muchas veces les digo a los padres que dejen que sus hijos sean los mejores en su categoría y entonces sí puedan irse a probar a otros equipos. Pero si un niño no juega o entra en los segundos tiempos apenas unos minutos, no es todavía la figura que quieren ver. Diego tuvo que haberse ido de México a los 22 años, a una liga más formativa como la holandesa y no a España con el Betis .

El presente de Lainez en 2018 aparentaba ser el de cualquier otro joven promesa en el circuito mexicano. Una gran variedad de analistas observaron que su futuro podía estar en Europa, dada su inteligencia y desequilibrio, mientras brotaban los primeros rumores de presuntas ofertas. Al poco de ser campeón con las Águilas, el tabasqueño acordó un contrato de cinco años con el Betis a cambio de 16 millones de dólares, bajo la influencia de su entorno familiar. La otra opción era el Ajax, pero con una cifra menor sobre la mesa.