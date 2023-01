▲ De visita en Jalisico, el escritor Alessandro Baricco expresó que con la emergencia sanitaria por el covid-19 sucedieron fenómenos raros en Europa que han modificado la forma de vida y de consumir cultura. Es muy pronto para escribirlo, pero seguramente con la pandemia ha cambiado el panorama. El cine es más débil, en general, espectáculos como la música y el teatro han perdido mucho público . Foto Arturo Campos Cedillo

Hoy puedes aceptar el reto digital y dejar que el fascismo vuelva a la superficie y enfrentarlo, hacer las cuentas con él, no olvidarlo, no soñar que no existe. Pongo el ejemplo de mi país, Italia, por muchos años no quisimos reconocer que buena parte de Italia había permanecido fascista, pero con la revolución digital fue más difícil esconderlo, hoy volvió en una forma cambiada. Derrotar el fascismo debe ser mirándolo a los ojos, sin esconderlo debajo del tapete.

El escritor se consideró afortunado de vivir el cambio tan profundo que ha significado el paso de lo análogo a lo digital, porque se ha tenido que adaptar al nuevo paradigma, incluso a la idea de que la gente que ha vivido este paso tiene que entender ahora a quienes ya no piensan como antes porque les ha tocado vivir en un mundo nuevo.

Lo mismo pasó con la pandemia de covid-19, que se manifiesta con fenómenos muy raros que ocurren en Europa; por ejemplo, que están modificando la forma de vida y de consumir cultura.

Muchos huyen de las ciudades y dejan de hacer el trabajo que hacían antes, han cambiado de vida, suceden reacciones interesantes de entender. Es muy pronto para escribirlo, pero seguramente con la pandemia ha cambiado el panorama un poco. El cine es más débil, en general, creo que espectáculos como la música y el teatro han perdido mucho público.

Baricco habló de otros temas, como las adaptaciones de obras literarias al cine o a las series de televisión, pero se centró en la revolución digital que, aunque por sí misma es un movimiento de libertad, también ha creado miedo y pavor, o víctimas como las personas que perdieron su trabajo. Si bien ha puesto a disposición de las nuevas generaciones mucha información, con resultados a veces de pérdida o confusión , las generaciones más viejas no la han podido asimilar porque el mundo, tal como lo conocieron, está en extinción.

El escritor italiano también habló de Juan Rulfo, a quien leyó por vez primera ya siendo adulto y encontró en su literatura algo único e inimitable, un autor por el cual aprendió español porque quiso leerlo en su lengua original.