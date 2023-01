De acuerdo con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, Samuel jugó un papel clave en el avance democrático del país . Me tocó estar con él en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1994... Entonces pugnó por una reforma (electoral) que se dio en 1996, fue pieza clave para esa reforma ( La Jornada, 21/3/05).

En 1997, Del Villar fue propuesto por Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de Gobierno por el PRD y ratificado por Ernesto Zedillo, presidente en turno, por el PRI, como procurador capitalino. “El político-académico más honesto que yo haya conocido... Se distinguió por una inquebrantable honestidad y la decidida convicción de que era necesario acabar con el sistema de corrupción política imperante en el país. En su labor (como procurador capitalino) se topó con no pocos intereses político-económicos, poco acostumbrados al escrutinio de la justicia (Roberto Blancarte, Milenio, 22/3/05). El sucesor de Del Villar, Bernardo Bátiz, dijo haber recibido una procuraduría de primera . Mientras, Cuauhtémoc Cárdenas (Medalla Belisario Domínguez) comentó: El trato directo me llevó a descubrir los valores de Samuel: su acendrada rectitud y una conducta sin desviaciones, en la que la honradez fue una de las características más importantes . Cárdenas resaltó la importancia de la fundación del Instituto de Formación Profesional de la procuraduría capitalina impulsado por Del Villar. Desde la vida académica la policía no era ejemplo de institución para verla positivamente, pero Samuel se dedicó a estudiarla y se obsesionó en cambiarla. Sostenía que si cambiaba la policía podía cambiar el país. Ese pensamiento lo llevó a la práctica con la fuerza de sus convicciones , Lorenzo Meyer ( La Jornada, 27/4/06).

Se podrían escribir varios tomos académicos de las aportaciones de Samuel del Villar a su país, sobre avances desde constitucionalidad hasta caprinocultura. Con honrar su memoria, a 17 años de su fallecimiento, es más que suficiente.

*Escritor