Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de enero de 2023, p. 12

Luego de que el titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que México no ha actuado con firmeza para resolver las desapariciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que dicho organismo no tiene mucha autoridad , ya que guardó silencio ante casos como el del ex secretario de Seguridad Pública Genero García Luna o ante las represiones en Perú.

En su conferencia de prensa matutina, a pregunta expresa sobre la declaración de Türk en el contexto de una ceremonia por los primeros cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el Presidente cuestionó: ¿Qué pasaba antes?, ¿qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada .