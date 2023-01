Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de enero de 2023, p. 8

Decenas de simpatizantes morenistas de diversas partes del país repitieron los mensajes que hace unos días emitieron futbolistas y ex futbolistas, con una dedicatoria al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Con grabaciones en video casi idénticas, el ex subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, el ex candidato a la gubernatura de Aguascalientes Arturo Ávila o el ex delegado de programas del Bienestar en Jalisco Carlos Lomelí, entre otros, enviaron saludos al tabasqueño y expresaron estamos muy Agusto .