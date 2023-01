Dina, asesina, mataste a nuestros hijos , gritaba la multitud mientras arreciaba la represión. La sangre derramada, jamás será olvidada , era otra consigna que sonaba fuerte. Somos campesinas, no terroristas , coreaba un grupo de mujeres vestidas con coloridas y anchas faldas andinas. Poco más allá, un grupo de jóvenes las siguió: Somos estudiantes, no terroristas . Era la respuesta al gobierno, a la derecha y a los medios, que los acusan de terroristas. Amigo, estudia, no seas policía , se coreaba frente a los efectivos policiales. Métele un balazo , se escuchó gritar a un policía. Asesinos, asesinos , respondía la gente, entre gases y ruidos de los disparos de perdigones. La exigencia de renuncia de la presidenta no cesaba. Fue el sexto día de protestas consecutivas en Lima. Una vez más, la respuesta del gobierno fue la represión.

Esas acusaciones buscan criminalizar y desacreditar las protestas para quitarles respaldo, algo que no han conseguido. Y pretenden justificar la represión que ha dejado 46 muertos por disparos de policías y militares. El total de fallecidos desde que comenzaron las protestas en diciembre es de 56, incluido un policía.

Boluarte volvió a defender a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes. En esas condiciones, su pedido de tregua no tenía posibilidad de éxito. Poco después de esa fallida solicitud, las calles del centro de Lima retumbaron con los gritos de Dina asesina, renuncia . Y se volvió a desatar la represión.

Ante las evidencias que comprometen a su gobierno con una brutal represión, la presidenta ensayó una explicación que volvió a revelar la facilidad con la que el gobierno lanza acusaciones sin sustento. Acusó a los manifestantes de haber sido ellos los que han causado las muertes disparando balas que han ingresado desde Bolivia . No hay una sola evidencia de la existencia de esas supuestas balas bolivianas.

Aseguró a medios extranjeros que tenían videos que probaban su grave acusación y que los entregarían, pero eso no ocurrió. Hay que determinar de dónde son las balas. Si son de la policía o del lado de los violentistas y radicales , insistió la presidenta. Lo cierto es que los 46 muertos y decenas de heridos por disparos son todos manifestantes, no hay un solo policía muerto o herido por esas supuestas balas bolivianas que el gobierno asegura han disparado los pobladores que protestan en el sur andino.

Ninguna fotografía o video muestra a manifestantes armados con fusiles o pistolas. Y los resultados conocidos de las necropsias a las víctimas confirman que los proyectiles que los mataron corresponden al tipo de armas que usan las fuerzas de seguridad.

Acusa a Pedro Castillo de promover las protestas

Coincidiendo con la ultraderecha, Boluarte acusó al destituido Pedro Castillo de promover desde la prisión protestas violentas . Otra vez, no mostró una sola evidencia.

Las movilizaciones antigubernamentales tienen una fuerte presencia andina. La altiplánica región de Puno es epicentro de las mayores protestas y la represión más dura. Ahí han muerto más de 20 personas. Boluarte reconoció que Puno está paralizada hace semanas y que la protesta es casi total en esa región. Y soltó una frase lamentable pero reveladora, que refuerza esa sensación de exclusión del Perú oficial contra el mundo andino. Puno no es Perú , lanzó. Afirmaciones como esta alimentan la indignación popular en regiones andinas que se han levantado contra el poder oficial, ahora en manos de la ultraderecha que gobierna con Boluarte, y contra la histórica discriminación que han sufrido.