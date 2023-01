▲ La saxofonista María Elena Ríos, quemada con ácido en septiembre de 2019, acudió ayer a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, donde aseguró que ella y su familia corren peligro luego de que el juez Teódulo Pacheco otorgara la prisión domiciliaria al ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizales, acusado de ordenar el ataque. Foto Cristina Rodríguez

Enrique Méndez, Georgina Saldierna, Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de enero de 2023, p. 29

María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en septiembre de 2019, exigió ayer la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho, y del juez Teódulo Pacheco, luego de que concedió prisión domiciliaria al ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión.

En rueda de prensa en la Cámara de Diputados, pidió que no la dejen sola en este largo proceso judicial, en el cual una sola audiencia de amparo dura más de seis días.

Acompañada por legisladoras de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Ríos advirtió que con el acusado en prisión domiciliaría ella y su familia corren peligro. Tengo miedo de que me maten , apuntó la saxofonista y responsabilizó a Vera Carrizal de cualquier cosa que le pueda suceder.

La joven también pidió que se investigue a las personas que están detrás de la decisión de prisión domiciliaria y consideró que el juez Teódulo Pacheco tenía la consigna de fallar en ese sentido.

María Elena Ríos expuso que a pesar de todo lo que ha vivido, no se irá del país. No soy ninguna criminal y no le debo nada a nadie , argumentó. Asimismo, dijo estar en espera de que se refuercen las medidas para protegerla.

Recordó que se ha solicitado a la Fiscalía General de la República atraer su caso, pero ha respondido que no es de su competencia, sino del Poder Judicial de Oaxaca.

Puntualizó su interés en que las mujeres dejen de sufrir agresiones, y apuntó que Oaxaca no sólo es el mole o la Guelaguetza, sino también altos índices de violencia contra la población femenina.