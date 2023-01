Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de enero de 2023, p. 23

El Crown Estate –organismo que gestiona los bienes propiedad de la monarquía británica– anunció ayer que emprendió acciones legales contra Twitter por no pagar el alquiler de la propiedad que ocupa en Londres, Inglaterra.La sede de la red social de origen estadunidense en esa ciudad se encuentra desde 2014 cerca de Picadilly Circus, en un complejo llamado Air W1. Según The New York Times, hace semanas que tampoco se cubre la renta de la sede principal de Twitter en San Francisco, California; además, la empresa se niega a pagar el arrendamiento de algunos de sus locales en otros países.