Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de enero de 2023, p. a12

A diferencia de lo que ocurre con otros porteros mexicanos, el nayarita Miguel Jiménez siente que su capacidad se pone en duda en cada partido. En el Guadalajara, club en el que comenzó a jugar desde los 13 años, el Wacho es señalado por cometer errores que han costado derrotas desde temporadas pasadas. Aunque en otro momento restó importancia a los insultos, ahora en cambio se detiene para advertir que van más allá de todo contexto y ofenden a mi familia , en una situación que nada tiene que ver con el futbol.

Me han criticado incluso cuando no jugaba , afirma el guardavallas rojiblanco con cierta ironía. Llevo muchos años en esta institución y la crítica siempre será bienvenida, pero si esta ofende ya no va. Al final de cuentas siempre he tratado de hacer mi trabajo. Nadie tiene su lugar seguro, sabemos que esa es nuestra exigencia. Los errores, sin embargo, los cometemos todos y en Chivas se notan todavía más .

Desde los encuentros de pretemporada, Jiménez enfrentó la primera oleada de cuestionamientos de los seguidores del Rebaño debido a su bajo nivel en la amistosa Copa por México. Aquí perdemos y ganamos todos, nosotros no señalamos a nadie , declaró por esos días el director deportivo del club, Fernando Hierro, en alusión al grupo más ruidoso del público que pidió cambios en la portería.