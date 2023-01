Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 25 de enero de 2023

La escritora e investigadora Margarita Dalton tuvo una experiencia sicodélica en 1967 sobre la que decidió escribir una novela que trastocara la narración y la forma de pensar: Te das muchas libertades cuando estás joven , explicó. El resultado fue Larga sinfonía en D y había una vez…, reditada recientemente por el sello Lumen a 55 años de su primera publicación.

En entrevista con La Jornada, la narradora sostuvo que toda experiencia deja huella en tu vida. Mi forma de tratar de relacionarme con la diversidad humana y los diversos pueblos indígenas se vinculan mucho con esta ocasión que me abrió los ojos para ver las cosas de diferente forma. No puedo negar mi historia .

Dalton (Ciudad de México, 1943) recordó que en 1968 estábamos muy rebeldes, queríamos romper todas las normas y pensábamos que teníamos que cambiar el mundo. Algunos todavía pensamos que es posible transformar nuestras realidades sociales .

Mencionó que su reto al escribirla fue cómo transformar la “realidad con las palabras y sobre todo con la escritura. Después de más de 50 años, me asombro de lo que quise hacer, no sé si lo logré, pero en el momento en que estás hablando hacia fuera, a la vez tienes una conversación interna, es un poco esquizofrénica.

“Después de esa experiencia me interesó mucho la sicología, el sicoanálisis, y empecé a leer. Estaba viviendo en Francia y me topé con un libro que se llamaba algo así como Yo soy un esquizofrénico. Me puse a leerlo porque quería entender lo que había sucedido y qué le sucede a algunas personas cuando tienen cambios químicos en su organismo. Todo esto fue parte para mí de ese viaje. Me inquietó profundamente”.