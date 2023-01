Ángel Vargas

Miércoles 25 de enero de 2023, p. 4

El jazz no ha alcanzado el lugar que merece en México , lamenta el pianista Alberto Zuckermann, uno de los más reconocidos intérpretes y difusores de ese género en el país, de quien acaba de publicarse el libro El jazz en la Ciudad de México, 1960-1969.

Se puede hablar de jazz mexicano, aunque creo que todavía no se consolida. Ha habido intentos, movimientos, pero aún no tenemos, por ejemplo, como el jazz cubano, que ya agarró fuerza, o el brasileño; todavía no tenemos plenitud en eso .

Esto se debe a que, desde que este género llegó de manera formal al país, a mediados del siglo XX – antes eran puros balbuceos –, siempre ha pasado por una situación difícil, y ahora tal vez un poco más, porque hay poca difusión, poco apoyo; es de la música menos apreciada en México , asevera en entrevista el intérprete nacido en la capital del país en 1946.

Los peor pagados

“Somos de los músicos peor pagados y, encima, luego tardan en hacerlo. No se organizan tantos conciertos, hay pocos festivales. Por ejemplo, la Coordinación de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene sólo un ciclo al año, y son cuatro o cinco conciertos; además de que nos han relegado sólo a un espacio, el museo Cuevas. Antes se incluían otros, como la Sala Manuel M. Ponce, y ya no. En este sexenio, Bellas Artes no ha presentado un solo evento de jazz, ni nacional ni internacional.

No ha alcanzado el lugar que merece una música que realmente no es fácil de tocar. Faltan espacios, difusión, que se nos valore más en lo artístico y en lo económico.