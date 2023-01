El diputado Octavio Rivero aseguró que permanecer en el cargo refleja que el panismo no quiere perder sus privilegios; quieren seguir gozando del presupuesto , por lo que llamó a que en un acto de civilidad se retire de su puesto. Con esa postura coincidió la diputada Nancy Núñez, quien recalcó que se trata de una cuestión de ética.

Debido a que Von Roehrich sumó varias faltas a sesiones ordinarias en diciembre pasado, los morenistas pidieron aplicar el artículo 8 del reglamento interno del Congreso, que ordena suplir a un diputado propietario cuando no se presente a cinco sesiones de un mismo periodo sin causa justificada o sin licencia previa.

Su compañero de bancada Janecarlo Lozano dijo que los ciudadanos no pueden seguir pagando a un diputado que no trabaja.

“Christian von Roehrich no ha pedido licencia al cargo; sigue siendo diputado en funciones y me parece que algunas quincenas las ha seguido cobrando, pero se encuentra prófugo de la justicia, no se ha acercado a las autoridades a responder las imputaciones en su contra.