os juicios mediáticos políticos y jurídicos sobre la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel han dejado fuera el juicio académico, que es el fundamental. La debilidad del marco normativo frente al hecho está a la vista: tanto la UNAM como la SEP han declarado carecer de disposiciones legales específicas para cancelar una tesis. La asesora de la tesis, cesada, ha dicho que no fue Esquivel quien copió, sino otros alumnos a Esquivel. La ecuación puede o no cambiar respecto de la ministra, pero subsiste: si ella no es la culpable , lo son los otros alumnos: el problema permanece. Me refiero en adelante a las disciplinas profesionalizantes.

La tesis de licenciatura es el último trabajo escolar que realiza un alumno. El jurado confía en el asesor de tesis, quien la aprueba para ser discutida en el examen profesional; en su caso, emite un acta en la que hace constar la aprobación del examen; es el último que presenta un alumno. La institución universitaria (IU) hace una revisión para verificar que el alumno acreditó todas las asignaturas de su programa académico; en seguida expide la licencia (título) que hace al alumno licenciado. En México la ley dispone que los títulos sean registrados por la SEP, que expide una cédula; sólo a los practicantes de unas cuantas disciplinas se les exige para ejercer. Las cédulas son un mecanismo de control extraacadémico sobre saberes que deben poseer fe pública o proveer seguridad a las personas; también son medios para crear feudos profesionales con un propósito mercantil. Su control suele estar en manos de un gremio: ¿son necesarias? ¿Algo agregan al saber? ¿No es suficiente la licencia de la IU?

Las IU forman en el saber de las disciplinas, pero la profesionalización (el saber hacer) la adquieren los practicantes principalmente en el trabajo, con la excepción de medicina, cuya formación práctica se inicia muy pronto en los hospitales. Los profesionales en ejercicio convierten en profesionales a quienes fueron ­licenciados.

La ministra Esquivel después de sus estudios de licenciatura ha trabajado profesionalmente por más de 30 años, y ha hecho diversos estudios de posgrado. No sé si su último trabajo escolar lo escribió ella misma o no. Pero me es muy claro que, académicamente, ese trabajo representa una porción ínfima dentro de su curriculum vitae. Algo semejante puede decirse de las tesis de los otros alumnos involucrados. Con este juicio no estoy invitando a nadie a violar las reglas de la autoría, sobre la que se pueden escribir ríos de análisis: ¿qué es hoy lo original? Invito en cambio a ver cómo una norma reglamentaria para calificar un acto (copiar) relacionado con una tarea que por necesidad se vuelve menor en el tiempo, podría destruir no sólo una carrera profesional, sino la vida de personas que una vez fueron alumnos: Esquivel o los otros, u otros más.