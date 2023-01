Roberto Garduño

Tras haber conseguido la renovación de la coalición opositora Va por México, la dirigencia nacional del PRI valora a los grupos de la sociedad civil organizada que se han acercado a la alianza, pero hay diferencias con el empresario Gustavo de Hoyos, porque hay una gran cantidad de mexicanos que no están en este diálogo, sostuvo el coordinador del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés.

Son mexicanos que viven en el día a día, a los que no les importa lo que sucede en las mañaneras o en la discusión política, o quién será el candidato, porque lo que les importa es comer , añadió.

Hay que mandar un mensaje a la sociedad civil organizada, que es importante, pero no necesariamente está representando a esos grupos , precisó el también ex gobernador. Yo tengo diferencias con el señor Gustavo de Hoyos, pues hay grupos de la sociedad civil que no están representados. En el PRI somos un partido de centro izquierda y el llamado es a asumir lo que somos: estamos con la población que exige cambios profundos .