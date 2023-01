La recuperación productiva de Pemex llevó a que en 2022 se produjeran un millón 764 mil barriles diarios proyectándose un millón 850 mil barriles en 2023. Esto es lo que el país necesita para no importar, esta es la cantidad. Y no se pretende más porque no queremos actuar de manera irresponsable, como se hizo, porque este es un recurso no renovable, pues con ello se producirían 800 mil barriles diarios de gasolinas, que es la demanda actual .

Si nosotros no hubiésemos empezado con exploraciones de campos nuevos, ahora estaríamos importando petróleo crudo o dependiendo más de las gasolinas de importación. Oportunamente invertimos en exploración y estos campos nuevos nos están significando 514 mil barriles diarios, que es lo que nos está compensando esta caída.

López Obrador hizo un repaso de todas las acciones en materia petrolera tendientes a reducir la dependencia de combustibles en el exterior, entre lo cual destacó la rehabilitación de las refinerías que, cuando llegó al gobierno, producían al 38 por ciento de su capacidad y con la inversión realizada se ubican en 65 por ciento y con la proyección de que alcancen 80 por ciento.