Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 24 de enero de 2023, p. a12

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ofrece pistas de lo que depara el futuro. A unos días de que se cumpla el plazo establecido por el presidente Yon de Luisa, quien anunció en diciembre pasado una restructuración en la selección, el organismo sigue sin designar un entrenador que releve a Gerardo Martino rumbo al Mundial de 2026.

Los federativos estudian los perfiles de varios candidatos, incluidos Guillermo Almada, Miguel Herrera, Ignacio Ambriz y Jaime Lozano, pero por ahora no existe una comunicación abierta ni anticipada. Mientras se medita la toma de decisiones, ex directivos observan la necesidad de crear un comité que sirva de enlace entre la FMF y otras áreas deportivas del Tricolor.

Es un momento crucial para la Federación , considera Luis Miguel Salvador, mundialista en Estados Unidos 1994 y presidente del Monterrey por 15 años (2001-2016). “Tenemos el tiempo encima y el análisis debe ser frío. ¿Por qué no pensar en una comisión de selecciones nacionales? Un staff que sirva de apoyo para el director del área, que es Jaime Ordiales, y se debata la toma de decisiones, sin egos ni otros intereses. No se trata de llegar a mover tapetes. De alguna manera eso puede arropar el siguiente proceso. Los equipos pueden proponer el camino, pero al final la decisión corresponde a otros niveles”.