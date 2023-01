Sandra Hernández García

Martes 24 de enero de 2023, p. 25

La opacidad en la gestión del presupuesto participativo es tal que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que organiza la consulta, tiene que solicitar a las alcaldías información mediante transparencia para saber de los avances en la realización de los proyectos ganadores, dijo el consejero electoral Mauricio Huesca.

El funcionario explicó que la situación es generalizada entre las 16 demarcaciones. Parte de la problemática es que la Ley de Participación Ciudadana no establece la obligatoriedad de que las alcaldías entreguen la información al instituto.

El consejero precisó que la falta de transparencia es uno de los motivos que generan apatía entre la ciudadanía para participar en la consulta, en la que apenas se registra 4 por ciento de asistencia.