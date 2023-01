▲ Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, aseveró que en el caso de los incidentes del Metro no va a haber impunidad. Foto Alfredo Domínguez

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una quinta carpeta de investigación por los incidentes ocurridos este año en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó su titular, Ernestina Godoy Ramos, quien evitó darles la categoría de sabotajes, pero, enfatizó: no son típicos .

La fiscal señaló: estamos investigando, no quiero dar la categoría de sabotaje, pero hay una serie de incidentes o accidentes terribles, como el de línea 3, que no son típicos. No va a haber impunidad, pero tampoco fabricación de delitos , aseguró.

En otro asunto, dio a conocer que cuentan con varias órdenes de aprehensión contra el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez que no se han ejecutado, como la del ex jefe delegacional Christian von Roehrich, pero se tiene la ficha roja de Interpol y la alerta migratoria.

Hasta el momento cinco ex funcionarios están vinculados a proceso; uno de ellos Nicias Aridjis, ex director de Obras, quien se convirtió en testigo colaborador, lo que ha permitido, junto con la investigación, detectar empresas y familiares involucrados de uno de los detenidos.

Los peritos en materia de contabilidad han dado seguimiento a la ruta de los dineros , porque lo que nos toca es el enriquecimiento ilícito, y se ha contado con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación de Bancos de México, apuntó.