o que se conoce como la era del descubrimiento también se podría conocer como la era de las enfermedades imperiales. Los europeos migraron en barcos al nuevo mundo trayendo con ellos un bagaje de enfermedades ante las cuales las poblaciones locales no estaban inmunizadas.

Por mucho tiempo, buena parte de los historiadores ignoraron la importancia de la salud pública y las enfermedades en su recuento del pasado como agentes de cambio histórico. Para la memoria humana, la enfermedad que azotaba y mataba a la población indígena es una irritación momentánea para ensalzar el coeficiente militar y la fortaleza de quienes eran inmunes a esas enfermedades: los conquistadores.

En marzo de 1520, México albergaba 22 millones de personas, en diciembre del mismo año únicamente 14 millones seguían vivas. Decenas de miles de cadáveres se descomponían en las calles. En 1580 la población de indígenas en México se había reducido a menos de 2 millones.

De igual forma, Francisco Pizarro, quien conquistó el Imperio Inca en Perú, y Hernando de Soto, el primer europeo en realizar expediciones en América del Norte, dispersaron enfermedades en la región.

La experiencia y herramientas de países occidentales industrializados es mucho mayor que las regiones que hace más de 500 años fueron doblegadas no por humanos, sino por microorganismos.

Esta brecha histórica de cómo actuar ante riesgos sanitarios aún no se sacia. América Latina y el Caribe continúan vulnerables frente a enfermedades emergentes, y además son asediadas por padecimientos olvidados (aquellos que la industria farmacéutica y los países ricos no atienden porque no son redituables).

Por esta razón, la existencia de una agencia sanitaria latinoamericana resulta imprescindible para garantizar acceso a medicamentos y vacunas con la calidad, seguridad y eficacia que todos se merecen.