Explicó que una tercera parte de los trabajadores formales no son sindicalizables, por tratarse de gerentes, supervisores o puestos de confianza. Del resto, la mayoría laboran en empresas con menos de 50 empleados y donde no hay vida sindical.

A pesar de ello, significaría un escenario sindical mayor en porcentaje que el de países europeos o de Estados Unidos, sostuvo José Luis Carazo Preciado, integrante de la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Subrayó que no se proyecta que se modifique el mapa sindical en el país tras el proceso de legitimación, ni que la CTM se vea afectada, aunque ponderó que el proceso permitirá saber ahora sí quién es quién en una representación sindical .

El proceso de legitimación, que debe concluir a más tardar el primer día de mayo, busca eliminar los contratos de protección, que es parte de lo establecido en la reforma en la materia de 2019.

Sobre la participación de la CTM en el escenario político, aseguró que la central es un ejemplo de democracia , aunque a veces tal vez no nos pongan esa característica . Aunque apuntó que la mayoría de sus dirigentes participa en el PRI, hay libertad de los agremiados para votar por quien decidan y después de unos comicios la CTM respaldará a quienes los votantes elijan; esto no cambiará .

Afirmó que la central obrera ha seguido definida dentro del PRI, ¿por qué razón?, por su historia, pero con la libertad de poder elegir a quien deseen .

–¿Así seguirá?

–Ah no, no sabemos si así seguirá, ahorita la realidad es que el sindicalismo vive tantas situaciones que no es un tema de la central cuando menos el tema político. Nuestro tema es cómo fortalecer las inversiones, cómo fortalecer el empleo, cómo fortalecer la llegada de empleo.

Insistió en que la principal preocupación de la central obrera es el riesgo a la estabilidad de los trabajadores que prevalece en México y el mundo ante las crisis económicas.