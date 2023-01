De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 23 de enero de 2023, p. 5

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lamentó que los futbolistas y ex futbolistas Giovani dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna hayan sido objeto de ataques por enviarle saludos a través de videos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el funcionario expresó: Lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme, y como ya lo mencioné, no es el momento. El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une .

Al mandar un abrazo de gol para los tres jugadores mexicanos, confió en que todos trabajamos con ese objetivo, incluso los que nos atacan. Pero dejemos el odio y los comentarios que no suman .

Fue por el cumpleaños

Por separado, Layún aseveró que es una persona a la cual no le gusta la política, no veo noticias , y anunció que ahora dedicará mensajes de felicitaciones únicamente a quienes conoce, y no para cualquier persona o fan que lo solicite .