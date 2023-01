U

na decisión trascendental emitió esta semana la FIFA al determinar que el equipo francés Olympique de Lyon deberá pagar sueldos atrasados a la jugadora de Islandia Sara Björk, los cuales suspendió debido a que estaba embarazada. La determinación favorable a la futbolista hizo recordar cuando Leonardo Cuéllar, en 2016, entonces estratega de la selección mexicana femenil, marginó a la atacante Renae Cuéllar por el mismo motivo.

En 2018 Roberto Medina, a cargo del Tri, la volvió a convocar para vestir la playera verde. Renae, a quien llaman Soccer mom tuvo un niño, hoy de 5 años, que anhela seguir los pasos de su madre y destacar en el deporte. La delantera oriunda de Los Ángeles, ha jugado en Alemania, Suecia, Estados Unidos, Israel e Islandia, y desde 2019 milita con las Xolas. Ha rechazado ofertas en Europa, prefiere residir en San José porque está empeñada en que su hijo hable español.

Un caso lamentable es el de la ex delantera Maribel Domínguez, quien en 2022 estaba a cargo de la Sub-20 femenil, donde estalló un escándalo porque el preparador físico acosaba a las jugadoras. Marigol fue destituida presuntamente por no haber tenido control sobre los integrantes de su cuerpo técnico; no obstante, ella protesta la implacable decisión del federativo Yon de Luisa, quien jamás le dio la oportunidad de dar su versión y de limpiar su nombre. Desde entonces no tiene trabajo.

Y mientras la FIFA daba a conocer su veredicto en el caso Björk, la directiva del Toluca cometió una arbitrariedad laboral. Tras ser apaleado 10-2 por las Tuzas del Pachuca despidió sin justificación a las jugadoras Daniela Lozano, Noemí Granados y Gloria Villamayor ( La Jornada, 21/1/2023). El directivo Francisco Suinaga dio una explicación de risa, dijo que se debió a una razón multifactorial , pero admitió que no hubo casos de indisciplina.

Armando Magaña, directivo de la amateur Liga Mayor Femenil, quien sigue el desempeño del Toluca, debido a que ahí han llegado ex jugadoras del circuito que dirige, no tiene dudas y responsabiliza de la paliza al estratega Gabriel Velasco. “Se nota que no ha trabajado con eficacia un sistema de defensa. Cualquiera puede ser sorprendido en los dos primeros goles, pero se les vino encima una avalancha y las pobres diablitas fueron apabulladas.