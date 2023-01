F

ue el anuncio de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, frente a la inminente suspensión de pagos por parte del gobierno de esa nación a sus acreedores (domésticos y foráneos) como resultado de la negativa de un grupo de legisladores –mayoritariamente republicanos–, lo que hizo que el techo de la deuda se amplíe. En otras palabras, este aumento no es otra cosa que la autorización para que el gobierno pague a sus acreedores lo que ya gastó. Para que se realicen estos pagos, el Congreso debe autorizar al gobierno el aumento del límite de endeudamiento. Si no lo hace, éste se declarará en moratoria de pagos, con consecuencias múltiples, algunas muy graves, como no pagar los sueldos a millones de trabajadores federales.

Quienes insisten en que el gobierno no debe gastar más de lo autorizado en su nivel crediticio suelen comparar el gasto individual que se realiza en términos domésticos con el gasto del gobierno, cuyas obligaciones exceden a las de una persona. Por ejemplo, proveer servicios como la educación y la salud, destinados a millones de individuos, o el de infraestructura, cuyos beneficios se extienden a la economía de toda la nación. La única forma de mantener el crecimiento de ese gasto es mediante el crédito o el aumento de impuestos, o bien una combinación de ambos. La discusión, que no es nueva, se reduce a dos visiones de la sociedad: quienes consideran que el gasto social y el que beneficia a todos los sectores se debe eliminar porque debe ser responsabilidad de cada individuo hacerlo con sus propios medios, y quienes consideran que debe ser la sociedad en su conjunto la que garantice esos servicios con la intermediación del gobierno.