P

aradoja es una palabra que siempre me ha sonado festiva, lúdica, un tanto emparentada a papirola, esa que define la expresión artística japonesa que nos lleva a construir hermosas figurillas tan sólo con nuestras manos y un trozo de papel. Pero resulta que el vocablo que tan de mi gusto es me produce una sensación de inseguridad sobre el haber logrado transmitir plenamente lo deseado.

Paradoja es como había decidido calificar la presente columneta, pero me detuve. Hace ya tiempo, el maestro Olivares Santana me dio un consejo: “Tejeda, si puedes preguntar pa’que adivinas”. Para corroborar que mi nominación fuera correcta, acudí a unos amigos a los que molesto con frecuencia: doña María Moliner, don Julio Casares y el maestro Sainz de Robles. A ellos interrogué si podría ser acertado calificar a la fastuosa ceremonia matrimonial de la núbil doncella Lía Limón con el atildado caballero don Luis Carlos Ugalde, como una paradoja. Paradoja es palabra que viene del latín paradoxa, llamada también antilogía y que significa dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Figura del pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Vamos bien.

De igual manera, me anotaron una serie de sinónimos que se relacionan o suplen al vocablo paradoja. Por ejemplo: contradicción, extravagancia, exageración. Después de este batiburrillo de concepciones tan encontradas como poco claras, ¿quién puede tirarme la (primera o última) piedra por mi confusión y mi desconcierto?